Український тренер попередив про наслідки суддівського "беззаконня" в Україні
Проблеми з суддівством в українському футболі можуть змусити вболівальників почати радикальним чином самостійно вирішувати проблеми з арбітражем.
Про це заявив український тренер Олег Федорчук в інтерв'ю FootBoom.
"Хотів би звернутися до арбітрів. Вони повинні пам'ятати, що рушійною силою на Майдані були фанати. Зараз ситуація з суддівством загострилася до такого ступеня, що будь-яка помилка з боку рефері може дуже погано закінчитися. З цим не жартують. Зовсім недавно функціонерів кидали в сміттєві баки. І це може знову повторитися, але вже у футбольній площині. Ще одна-дві гри і все. Вболівальники "Динамо" і "Карпат" робили революцію на Майдані. І вони дуже легко можуть другий раз зібратися", - заявив Федорчук.
За його словами, коли у фанатів урветься терпець від суддівського свавілля, вони захоплять Будинок футболу.
"І що зробить УАФ? Поліція не буде брати участь, розуміючи, що вболівальників вже не зупинити. І тоді нам загрожує скандал на весь світ. А ми знаємо, що останнім часом в УАФ з репутаційними моментами є проблеми. Їм швидко згадають штучні поля, завод з їх виробництва і все інше. Закликаю функціонерів до розсудливості! Вони знають, як вплинути на ситуацію", - додав він.
Нагадаємо, раніше президент футбольного клубу "Олімпік" Владислав Гельзін заявив, що системність свавілля у суддівстві досягла межі, яка загрожує самому існуванню футболу в України, і не тільки професійному.