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Український тренер попередив про наслідки суддівського "беззаконня" в Україні

Новость на русском → Київ, Середа 10 березня 2021 20:41
Український тренер попередив про наслідки суддівського "беззаконня" в Україні Фото: під час футбольного матчу (facebook.com)
Автор: РБК-Україна

Проблеми з суддівством в українському футболі можуть змусити вболівальників почати радикальним чином самостійно вирішувати проблеми з арбітражем.

Про це заявив український тренер Олег Федорчук в інтерв'ю FootBoom.

"Хотів би звернутися до арбітрів. Вони повинні пам'ятати, що рушійною силою на Майдані були фанати. Зараз ситуація з суддівством загострилася до такого ступеня, що будь-яка помилка з боку рефері може дуже погано закінчитися. З цим не жартують. Зовсім недавно функціонерів кидали в сміттєві баки. І це може знову повторитися, але вже у футбольній площині. Ще одна-дві гри і все. Вболівальники "Динамо" і "Карпат" робили революцію на Майдані. І вони дуже легко можуть другий раз зібратися", - заявив Федорчук.

За його словами, коли у фанатів урветься терпець від суддівського свавілля, вони захоплять Будинок футболу.

"І що зробить УАФ? Поліція не буде брати участь, розуміючи, що вболівальників вже не зупинити. І тоді нам загрожує скандал на весь світ. А ми знаємо, що останнім часом в УАФ з репутаційними моментами є проблеми. Їм швидко згадають штучні поля, завод з їх виробництва і все інше. Закликаю функціонерів до розсудливості! Вони знають, як вплинути на ситуацію", - додав він.

Нагадаємо, раніше президент футбольного клубу "Олімпік" Владислав Гельзін заявив, що системність свавілля у суддівстві досягла межі, яка загрожує самому існуванню футболу в України, і не тільки професійному.

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