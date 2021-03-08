Президент "Олимпика" заявил о системной проблеме судейства в УПЛ
Президент футбольного клуба "Олимпик" Владислав Гельзин заявил, что глава комитета арбитров Украинской ассоциации футбола (УАФ) Лучано Лучи пригрозил ему наказанием за эмоциональную оценку событий, произошедших в субботнем матче УПЛ с участием его клуба. Он считает это несправедливым.
Об этом говорится в заявлении Гельзина на сайте клуба.
"Не вижу ни смысла, ни необходимости как-либо оправдываться перед этим деятелем, отстроившим в украинском футболе пирамиду судейской управляемой вседозволенности. Но считаю своим долгом принести извинения всем, кто, живя футболом, все же стремится избегать столь жестких и нелицеприятных высказываний, тем более - на широкую публику", - отметил президент "Олимпика".
В то же время Гельзин отметил, что не намерен отрекаться от сути изложенного. По его мнению, в украинский футбол вернулся беспредел.
"Для меня не так уж важно - работают ли судьи в угоду какой-либо одной отдельно взятой команде, либо карают нас, своих жертв, по жребию или по озарению синьора Лучи. Главное - беспредел вернулся! Это очевидно всем - футболистам и тренерам, журналистам и болельщикам, тем специалистам и экспертам, чье око не замылено раболепной преданностью и заискиваниями перед устроителями настоящего футбольного насилия", - добавил Гельзин
По его словам, только в текущем сезоне "на крик отчаяния" из-за несправедливого судейства вынужденно срывались - владелец "Агробизнеса" Олег Собуцкий, впоследствии пожизненно дисквалифицированный; президент "Динамо" Игорь Суркис, одним из первых заявивший о системном характере проблемы; Александр Поворознюк, уже подумывающий об уходе из "Ингульца".
"По моему глубокому убеждению, до определенной поры не столь очевидно было иное - нам, представителям футбольных команд, вне зависимости от клубной принадлежности и внутриклубного ранга, не оставляют иного выбора, каждого из нас откровенно и недвусмысленно провоцируют, раз за разом подталкивая к эмоциональным выплескам", - убежден он.
Президент "Олимпика" считает, что системность беспредела достигла черты, угрожающей самому существованию футбола Украины, и не только профессионального.
"Те, кто все эти годы вкладывал в него свои души, инвестировал средства, постепенно осознают глубину проблемы. Уверен, за этим пониманием непременно последуют и действия! Разумеется, выверенные как по своей сути, так и по изяществу формы", - резюмирует Гельзин.
Напомним, 6 марта в Киеве закончился матч между футбольными клубами "Шахтер" и "Олимпик". На 38-й минуте нападающий "Олимпика" Нкенг забил гол головой, который впоследствии не был засчитан. В результате встреча закончилась минимальной победой команды Луиша Каштру 1:0.