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Украинский теннисист вышел в четвертьфинал международного турнира в Египте

Автор: Анна Полисученко

Украинский теннисист Георгий Кравченко вышел в четвертьфинал одиночного разряда на турнире ITF WTT M25, который проходит в Шарм-эль-Шейхе. Во втором раунде он уверенно выиграл сет у Сахара Симона - 6:4, после чего соперник отказался от продолжения матча.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Федерацию тенниса Украины.

Следующим соперником Кравченко станет Бейбит Жукаев. В 2019 году украинец обыграл казахстанского игрока на старте турнира ITF M15 в Ирпене.

В парном четвертьфинале Кравченко и Хо Рэй из Китайского Тайбэя уступили дуэту Сюй Юйсеу/Оберляйтнер Нил (Китайский Тайбэй/Австрия) со счетом 6:7 (3), 4:6.

Ранее мы писали, что украинский теннисист Стаховский объявил о завершении карьеры.

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Теннис