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Украинский теннисист Стаховский объявил о завершении карьеры

Новина українською →
Пятница 14 января 2022 00:39
Украинский теннисист Стаховский объявил о завершении карьеры Фото: украинский теннисист Стаховский объявил о завершении карьеры (facebook.com/UkrainianTennisFederation)
Автор: Анна Полисученко

Украинский теннисист Сергей Стаховский объявил о завершении профессиональной карьеры. Впервые на профессиональном уровне Стаховский сыграл на турнире в Киеве в 2002 году в возрасте 16 лет.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Федерацию тенниса Украины.

Стаховский трижды обыгрывал действующих теннисистов топ-10 мирового рейтинга Роджера Федерера (ATP 3) на Уимблдоне-2013, Эрнеста Гулбиса (АТР 10) на Уимблдоне-2014 и Стена Вавринку (ATP 7) в Марселе-2015.

За свою карьеру украинец четыре раза становился победителем турниров АТР в одиночном разряде и четыре раза выигрывал турниры АТР в парном разряде. Также в активе украинского теннисиста 7 побед на турнирах ATP Challenger Tour в одиночном разряде и 10 титулов в парном. Согласно данным сайта АТР, Стаховский сыграл 881 матч на турнирах всех уровней и одержал 449 побед.

В одиночном рейтинге АТР Стаховский поднимался на 31 строчку (2010), а в парном разряде самый высокий рейтинг - 33-е место (2011). На теннисном корте украинец заработал 5,5 млн долларов призовых.

Сергей Стаховский с 2006 года провел 77 матчей в одиночном и парном разрядах за сборную Украины в Кубке Дэвиса. Является рекордсменом сборной по общему количеству побед (47), количеству побед в одиночных матчах (32) и количеству побед в парных матчах (15). Также украинец выступал за сборную рекордное количество лет (15) и принял участие в наибольшем количестве встреч (32).

Ранее мы писали, что Стаховский стартовал на турнире в Мельбурне с победы над россиянином.

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