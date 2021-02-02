ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Новости шоу-бизнеса
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи
Travel
Travel
Travel
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Мнения

Стаховский стартовал на турнире в Мельбурне с победы над россиянином

Мельбурн, Вторник 02 февраля 2021 14:02
Стаховский стартовал на турнире в Мельбурне с победы над россиянином
Фото: Сергей Стаховский (twitter.com/AustralianOpen)
Автор: Вера Олейник

Украинский теннисист Сергей Стаховский успешно стартовал на турнире Great Ocean Road Open серии ATP 250 в Мельбурне. В матче первого круга первая ракетка Украины обыграл россиянина Романа Сафиуллина.

Поединок продлился два часа и восемь минут. Украинец совершил камбэк, выиграв в трех сетах - 6:7(5), 6:4, 6:3. В следующем раунде турнира Сергей сыграет с американцем Рейлли Опелка.

Для украинца это первая победа в основной сетке соревнований АТР с турнира в Галле в 2019 году.

Турниры в Мельбурне проходят в рамках подготовки к Открытому чемпионату Австралии (Australian Open), основная часть которого стартует 8 февраля.

Напомним, Стаховский - единственный из украинских теннисистов, кто сумел пробиться в основную сетку Australian Open.

Ранее с уверенной победы на турнире в Мельбурне стартовала и Элина Свитолина. Она также заявлена на участие в турнире "Большого шлема".

Читайте РБК-Украина в Google News

Новости Украины Спорт ТеннисСергей СтаховскийМельбурнсоревнования

News
On Top
Продолжая просматривать RBC.UA Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности, Правилами пользования сайтом и согласны с использованием файлов cookie. Ознакомиться
Соглашаюсь