Украинский теннисист Приходько вышел в финал международного турнира

Украинский теннисист Олег Приходько пробился в финал турнира ATP challenger "MTA Open", который проходит в Анталии (Турция). Выход в финал челленджера произошел впервые в его карьере.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Теннисный портал Украины .

В полуфинальном поединке 24-летний теннисист из Павлограда одолел представителя Италии Джованни Фонио - 1:6, 6:1, 6:3.

Его соперником в финале станет представитель России Евгений Тюрнев, посеянный под 9 номером.

Примечательно, что Приходько попал в основу как "лакилузер", уступив в финале квалификации. На этом турнире Приходько уже обыграл пятого и первых сеяных.

Приходько, который занимает 708-е место в рейтинге ATP, стал игроком из Украины по самому низкому рейтингу, который вышел в финал турнира ATP Challenger Tour.