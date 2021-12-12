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Украинский теннисист Приходько вышел в финал международного турнира

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Воскресенье 12 декабря 2021 06:07
Украинский теннисист Приходько вышел в финал международного турнира Фото: украинский теннисист Олег Приходько (tennisua.org)
Автор: Анна Полисученко

Украинский теннисист Олег Приходько пробился в финал турнира ATP challenger "MTA Open", который проходит в Анталии (Турция). Выход в финал челленджера произошел впервые в его карьере.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Теннисный портал Украины.

В полуфинальном поединке 24-летний теннисист из Павлограда одолел представителя Италии Джованни Фонио - 1:6, 6:1, 6:3.

Его соперником в финале станет представитель России Евгений Тюрнев, посеянный под 9 номером.

Примечательно, что Приходько попал в основу как "лакилузер", уступив в финале квалификации. На этом турнире Приходько уже обыграл пятого и первых сеяных.

Приходько, который занимает 708-е место в рейтинге ATP, стал игроком из Украины по самому низкому рейтингу, который вышел в финал турнира ATP Challenger Tour.

Ранее мы писали, что украинский теннисист Молчанов вышел в полуфинал престижного турнира АТР в Бельгии.

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