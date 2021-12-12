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Український тенісист Приходько вийшов у фінал міжнародного турніру

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Неділя 12 грудня 2021 06:07
Український тенісист Приходько вийшов у фінал міжнародного турніру Фото: український тенісист Олег Приходько (tennisua.org)
Автор: Анна Полисученко

Український тенісист Олег Приходько пробився у фінал турніру ATP challenger "MTA Open", який проходить в Анталії (Туреччина). Вихід у фінал челленджера стався вперше в його кар'єрі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Тенісний портал України.

У півфінальному поєдинку 24-річний тенісист з Павлограда здолав представника Італії Джованні Фоніо - 1:6, 6:1, 6:3.

Його суперником у фіналі стане представник Росії Євген Тюрнев, посіяний під 9 номером.

Примітно, що Приходько потрапив в основу як "лакілузер", поступившись у фіналі кваліфікації. На цьому турнірі Приходько вже обіграв п'ятого і перших сіяних.

Приходько, який займає 708-е місце в рейтингу ATP, став гравцем з України за найнижчим рейтингом, який вийшов у фінал турніру ATP Challenger Tour.

Раніше ми писали, що український тенісист Молчанов вийшов у півфінал престижного турніру АТР у Бельгії.

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