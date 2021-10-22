Украинский теннисист Молчанов вышел в полуфинал престижного турнира АТР в Бельгии
Фото: украинский теннисист Молчанов вышел в полуфинал престижного турнира АТР в Бельгии (facebook.com/UKRtennis)
Украинский теннисист Денис Молчанов вышел в полуфинал престижного турнира. Он вместе с Александром Недовесовым из Казахстана прошли в следующий этап соревнований в парном разряде на турнире ATP-250 European Open в Бельгии.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Теннисный портал Украины.
В матче второго круга украинско-казахстанский дуэт встречался с аргентинско-испанской парой Дельбонис/Эрнандес. Денис и Александр выиграли первую партию со счетом 6-3, после чего их соперники отказались от продолжения борьбы.
Призовой фонд турнира - 508 600 евро.