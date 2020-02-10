Украинский теннисист Марченко оформил первую победу в текущем сезоне

Украинский теннисист Илья Марченко вышел во второй раунд турнира ATP Challenger Tour во французском Шербуре. Об этом сообщает портал "Большой теннис Укрианы".

В первом круге украинский теннисист обыграл немца Матса Мораинга. Матч продолжался 62 минуты. Марченко выполнил по брейку в каждом сете, а его сопернику не удалось заработать ни одного брейкпоинта за игру.

Для украинского теннисиста это первая победа в текущем сезоне.

Во втором круге Илью Марченко ждет противостояние с пятым сеяным, французом Кантеном Алисом (ATP 203). В 2017 году Марченко выиграл в их первом очном поединке на турнире в Монпелье.