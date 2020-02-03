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Победитель Australian Open-2020 стал первой ракеткой мира

Новости » Спорт     03.02.2020 - 13:13
Победитель Australian Open-2020 стал первой ракеткой мира
Фото: Новак Джокович (twitter.com/atptour)

Он сместил испанца Рафаэля Надаля

Серб Новак Джокович возглавил рейтинг Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP), обновленная версия которого опубликована 3 февраля по итогам первого в сезоне турнира Большого шлема - розыгрыша Открытого чемпионата Австралии. Об этом сообщается на сайте организации.

Победитель Australian Open-2020 сместил на вторую позицию испанца Рафаэля Надаля, который выбыл из турнира в четвертьфинале. Лидирующую тройку замыкает швейцарец Роджер Федерер. Выход в финал турнира в Мельбурне позволил Доминику Тиму подняться на четвертое место.

В топ-10 мужского рейтинга также входят Даниил Медведев, Стефанос Циципас, Александр Зверев, Маттео Берреттини, Гаэль Монфис и Давид Гоффен.

Лучший среди украинских теннисистов - Сергей Стаховский, который занимает 153 место в рейтинге.

Ранее 32-летний Джокович четырежды возглавлял рейтинг ATP, и в общей сложности провел 275 недель в ранге первой ракетки мира.

Напомним, по итогам Australian Open-2020 украинская теннисистка Элина Свитолина стала четвертой ракеткой мира.

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