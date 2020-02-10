Український тенісист Марченко оформив першу перемогу у поточному сезоні

Український тенісист Ілля Марченко вийшов до другого раунду турніру ATP Challenger Tour у французькому Шербурі. Про це повідомляє портал "Великий теніс Укріани".

У першому колі український тенісист обіграв німця Матса Мораінга. Матч тривав 62 хвилини. Марченко виконав по брейку в кожному сеті, а його супернику не вдалося заробити жодного брейкпоінта за гру.

Для українського тенісиста це перша перемога в поточному сезоні.

У другому колі Іллю Марченка чекає протистояння з п'ятим сіяним, французом Кантені Аліса (ATP 203). У 2017 році Марченко виграв у їх першому очному поєдинку на турнірі в Монпельє.