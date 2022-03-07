Украинский суд разрешил арестовать Николая Баскова: его объявят в международный розыск

"Николай Викторович Басков, с этого дня ваш процессуальный статус на территории государства Украина - подозреваемый. Иными словами, украинские прокуроры считают, что вы совершили преступление, наказание за которое предусматривает лишение свободы. Больше того, украинский суд, изучив позицию следствия и прокуратуры, пришел к выводу о возможности удовлетворения ходатайства о вашем аресте", - написала она.

При этом генпрокурор подчеркнула, что в самом скором будущем басков будет задержан правоохранительными органами "той страны, границу которой вы пересечете".

Венедиктова порекомендовала Баскову найти юристов, поскольку "первые звонки, которые вы сделаете, результат не дадут".

"Ваши друзья во власти порекомендуют забыть об этом нелепом инциденте и продолжать богато и красиво жить. Наша же задача несколько иная - показать всему миру, что украинские прокуроры и судьи действуют исключительно в рамках закона, предоставляя подозреваемому лицу все возможности для осуществления своей защиты", - добавила генпрокурор.