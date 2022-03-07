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Український суд дозволив заарештувати Миколу Баскова: його оголосять у міжнародний розшук

Автор: Валерія Поліщук

Український суд дозволив затримати російського виконавця Миколу Баскова для обрання запобіжного заходу в якості підозрюваного. Прокуратура почала процедуру оголошення його в міжнародний розшук.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення генпрокурора України Ірини Венедиктової в Facebook.

"Микола Вікторович Басков, з цього дня ваш процесуальний статус на території держави Україна-підозрюваний. Іншими словами, українські прокурори вважають, що ви вчинили злочин, покарання за який передбачає позбавлення волі. Більше того, український суд, вивчивши позицію слідства і прокуратури, прийшов до висновку про можливість задоволення клопотання про ваш арешт", - написала вона.

При цьому генпрокурор підкреслила, що в самому недалекому майбутньому басков буде затриманий правоохоронними органами "тієї країни, кордон якої ви перетнете".

Венедиктова порекомендувала Баскову знайти юристів, оскільки "перші дзвінки, які ви зробите, результат не дадуть".

"Ваші друзі у владі порекомендують забути про цей безглуздий інцидент і продовжувати багато і красиво жити. Наше ж завдання дещо інше-показати всьому світу, що українські прокурори і судді діють виключно в рамках закону, надаючи підозрюваній особі всі можливості для здійснення свого захисту", - додала генпрокурор.

Раніше український суд прийняв рішення заочно заарештувати російського виконавця Олега Газманова і режисера Микиту Михалкова.

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Микола БасковВійна Росії проти УкраїниГенеральна прокуратура України