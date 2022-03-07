Український суд дозволив заарештувати Миколу Баскова: його оголосять у міжнародний розшук

"Микола Вікторович Басков, з цього дня ваш процесуальний статус на території держави Україна-підозрюваний. Іншими словами, українські прокурори вважають, що ви вчинили злочин, покарання за який передбачає позбавлення волі. Більше того, український суд, вивчивши позицію слідства і прокуратури, прийшов до висновку про можливість задоволення клопотання про ваш арешт", - написала вона.

При цьому генпрокурор підкреслила, що в самому недалекому майбутньому басков буде затриманий правоохоронними органами "тієї країни, кордон якої ви перетнете".

Венедиктова порекомендувала Баскову знайти юристів, оскільки "перші дзвінки, які ви зробите, результат не дадуть".

"Ваші друзі у владі порекомендують забути про цей безглуздий інцидент і продовжувати багато і красиво жити. Наше ж завдання дещо інше-показати всьому світу, що українські прокурори і судді діють виключно в рамках закону, надаючи підозрюваній особі всі можливості для здійснення свого захисту", - додала генпрокурор.