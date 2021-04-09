Украинский суд арестовал яхту Медведчука

Херсонский городской суд арестовал яхту украинского народного депутата Виктора Медведчука. Она арестована за нарушение порядка въезда и выезда с оккупированного Крыма.
Об этом РБК-Украина сообщили источники в прокуратуре.
По данным источников, арест наложен на яхту "РОМАНС 1". Ее экипаж после оккупации полуострова в октябре 2017 года осуществил незаконный заход в закрытый порт "Ялта".
В то же время, по данным прокуратуры АР Крым и города Севастополя, на сегодня в уголовном деле о нарушении порядка въезда на временно оккупированную территорию наложены аресты на 51 судно-нарушитель.
Напомним, ранее журналисты-расследователь Bihus.Info писали, что санкции против Медведчука не коснулись его шикарной яхты Royal Romance, стоимость которой оценивается в 200 млн долларов.
Санкции против Медведчука ввели в феврале 2021 года, на его имущество и активы в Украине наложен арест. Ограничения ввели за поставки нефтепродуктов на оккупированный Донбасс, еще одним решением поручено вернуть в государственную собственность так называемую "трубу Медведчука" - участок нефтепродуктопровода "Самара - Западное направление".