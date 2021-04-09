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Фирма соратника Медведчука могла захватить землю в Киеве. Полиция пришла с осмотром

Новина українською → Киев, Пятница 09 апреля 2021 13:16
Фирма соратника Медведчука могла захватить землю в Киеве. Полиция пришла с осмотром Фото: нардеп Виктор Медведчук (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Олег Черныш

На Трухановом острове в Киеве прокуратура и полиция пришла с осмотром на территорию охранной фирмы "Шторм", которая принадлежит соратнику нардепа от "Оппозиционной платформы - За жизнь" Виктора Медведчука. Осмотр проводится в рамках уголовного дела.

Об этом РБК-Украина сообщил источник в Офисе генерального прокурора.

"Это не обыск, а осмотр на предмет самозахвата территории. Проводит прокуратура Киева", - сообщил источник.

Как сообщила РБК-Украина спикер прокуратуры Киева Надежда Максимец, прокуратура и полиция вместе с другими ведомствами в рамках уголовного дела на основании постановления суда проводят осмотр участка на территории острова на предмет его самовольного занятия.

"Сейчас следственные действия продолжаются", - отметила она.

Отметим, охранная фирма "Шторм" принадлежит соратнику Медведчука нардепу Виктору Черному.

Напомним, генпрокурор Ирина Венедиктова заявляла, что уголовные дела, где фигурирует Медведчук, будут иметь логическое завершение, но проекта подозрения ему еще нет.

Ранее на народного депутата открыли дело за подготовку государственной измены.

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