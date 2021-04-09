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Український суд заарештував яхту Медведчука

Автор: Олег Черниш

Херсонський міський суд заарештував яхту українського народного депутата Віктора Медведчука. Вона заарештована за порушення порядку в'їзду і виїзду з окупованого Криму.

Про це РБК-Україна повідомили джерела в прокуратурі.

За даними джерел, арешт накладено на яхту "РОМАНС 1". Її екіпаж після окупації півострова в жовтні 2017 року здійснив незаконний захід до закритого порту "Ялта".

У той же час, за даними прокуратури АР Крим та міста Севастополя, на сьогодні в кримінальній справі про порушення порядку в'їзду на тимчасово окуповану територію накладено арешти на 51 судно-порушник.

Нагадаємо, раніше журналісти-розслідувач Bihus.Info писали, що санкції проти Медведчука не торкнулися його розкішної яхти Royal Romance, вартість якої оцінюється в 200 млн доларів.

Санкції проти Медведчука ввели в лютому 2021 року, на його майно і активи в Україні накладено арешт. Обмеження ввели за постачання нафтопродуктів на окупований Донбас, ще одним рішенням доручено повернути в державну власність так звану "трубу Медведчука" - ділянку нафтопродуктопроводу "Самара - Західний напрямок".

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Новини України Віктор МедведчукКримарешт
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