Український суд заарештував яхту Медведчука

Херсонський міський суд заарештував яхту українського народного депутата Віктора Медведчука. Вона заарештована за порушення порядку в'їзду і виїзду з окупованого Криму.
Про це РБК-Україна повідомили джерела в прокуратурі.
За даними джерел, арешт накладено на яхту "РОМАНС 1". Її екіпаж після окупації півострова в жовтні 2017 року здійснив незаконний захід до закритого порту "Ялта".
У той же час, за даними прокуратури АР Крим та міста Севастополя, на сьогодні в кримінальній справі про порушення порядку в'їзду на тимчасово окуповану територію накладено арешти на 51 судно-порушник.
Нагадаємо, раніше журналісти-розслідувач Bihus.Info писали, що санкції проти Медведчука не торкнулися його розкішної яхти Royal Romance, вартість якої оцінюється в 200 млн доларів.
Санкції проти Медведчука ввели в лютому 2021 року, на його майно і активи в Україні накладено арешт. Обмеження ввели за постачання нафтопродуктів на окупований Донбас, ще одним рішенням доручено повернути в державну власність так звану "трубу Медведчука" - ділянку нафтопродуктопроводу "Самара - Західний напрямок".