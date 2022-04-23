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Украинский суд арестовал ГОК, который поставлял в РФ стратегическую продукцию. Это предприятие россиянина Шелкова

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Суббота 23 апреля 2022 01:45
Украинский суд арестовал ГОК, который поставлял в РФ стратегическую продукцию. Это предприятие россиянина Шелкова Фото: Демуринский горно-обогатительный комбинат (testrite.com.ua/project_demurevo)
Автор: Владимир Костырин

Сотрудники Бюро экономической безопасности разоблачили горно-обогатительный комбинат в умышленном уклонении от уплаты налога на прибыль более 10 миллионов гривен. Впоследствии суд наложил арест на 100% корпоративных прав общества и на счета предприятия.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу БЭБ.

Следствие установило, что комбинат в течение 2020-2021 годов экспортировал добываемое титансодержащее сырье на адрес предприятий РФ и Беларуси.

"По документам комбинат поставлял это сырье якобы австрийской компании. Однако фактически продукция сразу направлялась российским и белорусским предприятиям. Стоимость реализованной продукции была умышленно занижена на общую сумму более 56 млн. грн. Это привело к потерям бюджета в виде неуплаты налога на прибыль в сумме более 10 млн. грн", - говорится в публикации.

Директору горно-обогатительного комбината по факту умышленного уклонения от уплаты налога на прибыль сообщили о подозрении. Досудебное расследование продолжается.

По данным "Экономической правды", указанный комбинат - ООО "Демуринский ГОК", который разрабатывает Волчанское месторождение в Днепропетровской области. Предприятие зарегистрировано на кипрскую оффшорную компанию "Лимпиеза Лимитед". По информации Youcontrol, конечным бенефициаром предприятия является российский миллиардер Михаил Шелков.

По данным Forbes, Шелков владеет металлургической корпорацией "ВСМПО-АВИСМА", которая входит в состав "Ростех". Эта корпорация занимается изготовлением титана.

Шелков ранее возглавлял одну из "дочек" "Рособоронэкспорта" под руководством Сергея Чемезова, в отношение которого СНБО Украины ввел санкции летом 2021 года.

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