Украинский спутник "Сич-2-30" получил собственную частоту и орбиту: почему это важно

Украинский спутник "Сич-2-30" получил от Международного союза электросвязи собственную орбиту и частоту. Получение частотно-орбитального ресурса необходимо для эксплуатации спутника после его запуска на орбиту Земли.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Украинский государственный центр радиочастот.
Технические эксперты проверили заявку Украины на соответствие требованиям и выдали положительное решение, которое опубликовали 19 октября в Международном информационном циркуляре частот.
"Завершение процесса регистрации частотно-орбитального ресурса для спутника "Сич-2-30" является важным шагом для осуществления запуска украинского космического аппарата дистанционного зондирования Земли", - заявил директор научно-методического департамента УГЦР Владимир Корсак.
По его словам, получение частотно-орбитального ресурса позволяет Украине осуществлять надлежащую международную правовую защиту частот спутника от возможных вредных радиопомех.
Запуск спутника "Сич-2-30" планируется на декабрь 2021 года. Спутник выведут на орбиту с помощью ракеты американской компании SpaceX.