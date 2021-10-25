UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

Украинский спутник "Сич-2-30" получил собственную частоту и орбиту: почему это важно

Автор: Дмитрий Левицкий

Украинский спутник "Сич-2-30" получил от Международного союза электросвязи собственную орбиту и частоту. Получение частотно-орбитального ресурса необходимо для эксплуатации спутника после его запуска на орбиту Земли.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Украинский государственный центр радиочастот.

Технические эксперты проверили заявку Украины на соответствие требованиям и выдали положительное решение, которое опубликовали 19 октября в Международном информационном циркуляре частот.

"Завершение процесса регистрации частотно-орбитального ресурса для спутника "Сич-2-30" является важным шагом для осуществления запуска украинского космического аппарата дистанционного зондирования Земли", - заявил директор научно-методического департамента УГЦР Владимир Корсак.

По его словам, получение частотно-орбитального ресурса позволяет Украине осуществлять надлежащую международную правовую защиту частот спутника от возможных вредных радиопомех.

Запуск спутника "Сич-2-30" планируется на декабрь 2021 года. Спутник выведут на орбиту с помощью ракеты американской компании SpaceX.

Читайте РБК-Украина в Google News
Запуск ракеты в космосКосмический корабль