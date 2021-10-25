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Український супутник "Січ-2-30" отримав власну частоту та орбіту: чому це важливо

Автор: Дмитро Левицький

Український супутник "Січ-2-30" отримав від Міжнародного союзу електрозв'язку власну орбіту та частоту. Отримання частотно-орбітального ресурсу потрібне для експлуатації супутника після його запуску на орбіту Землі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Український державний центр радіочастот.

Технічні експерти перевірили заявку України на відповідність вимогам та видали позитивне рішення, яке опублікували 19 жовтня в Міжнародному інформаційному циркулярі частот.

"Завершення процесу реєстрації частотно-орбітального ресурсу для супутника "Січ-2-30" є важливим кроком для здійснення запуску українського космічного апарату дистанційного зондування Землі", - заявив директор науково-методичного департаменту УДЦР Володимир Корсак.

За його словами, отримання частотно-орбітального ресурсу дозволяє Україні здійснювати належний міжнародний правовий захист частот супутника від можливих шкідливих радіоперешкод.

Запуск супутника "Січ-2-30" планується на грудень 2021 року. Супутник виведуть на орбіту за допомогою ракети американської компанії SpaceX.

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