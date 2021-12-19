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Украинский сноубордист выборол "серебро" на Кубке Европы

Автор: Дмитрий Левицкий

Сноубордист Михаил Харук удачно выступил на Кубке Европы в Чехии. Украинец завоевал серебряную медаль турнира.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственный центр олимпийской подготовки по зимним видам спорта.

Турнир, который проходит в чешском городе Монинец, начался два дня назад.

Харук принес первую медаль для украинской команды в сезоне 2021/22.

"Еще вчера, Михаил Харук, стартовал на этапе Кубка мира в итальянской Кортина-д'Ампеццо, а сегодня получает победу на Кубке Европы в Чехии - серебряную медаль", - заявили в Государственном центре.

Напомним, в начале декабря украинские фристайлисты завоевали "бронзу" на Кубке мира по лыжной акробатике.

Также РБК-Украина писало, что украинцы не смогли попасть в зачетную зону гонки преследования в Анси.

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