Украинский сноубордист выборол "серебро" на Кубке Европы

Сноубордист Михаил Харук удачно выступил на Кубке Европы в Чехии. Украинец завоевал серебряную медаль турнира.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственный центр олимпийской подготовки по зимним видам спорта.
Турнир, который проходит в чешском городе Монинец, начался два дня назад.
Харук принес первую медаль для украинской команды в сезоне 2021/22.
"Еще вчера, Михаил Харук, стартовал на этапе Кубка мира в итальянской Кортина-д'Ампеццо, а сегодня получает победу на Кубке Европы в Чехии - серебряную медаль", - заявили в Государственном центре.
Напомним, в начале декабря украинские фристайлисты завоевали "бронзу" на Кубке мира по лыжной акробатике.
Также РБК-Украина писало, что украинцы не смогли попасть в зачетную зону гонки преследования в Анси.