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Украинские фристайлисты завоевали "бронзу" на кубке мира по лыжной акробатике

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Киев, Пятница 03 декабря 2021 20:17
Украинские фристайлисты завоевали "бронзу" на кубке мира по лыжной акробатике Фото: украинцы завоевали "бронзу" на этапе кубка мира по фристайлу (facebook.com/ГЦОПЗС)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Украинские фристайлисты Александр Абраменко, Дмитрий Котовский и Анастасия Новосад заняли третье место в соревнованиях смешанных команд (микст) на этапе кубка мира по лыжной акробатике. Соревнования проходят в Финляндии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Национальный олимпийский комитет (НОК) Украины.

"Украинские фристайлисты Александр Абраменко, Дмитрий Котовский и Анастасия Новосад завоевали бронзовую награду в миксте (смешанных команд) на Кубке мира по лыжной акробатике", - говорится в сообщении.

В НОК отметили, что соревнования по фристайлу проходят в Финляндии.

Победители в миксте определялись по сумме выступлений трех спортсменов. Первое место заняла сборная Китая (343,24), второе - команда России (326,48).

Украинская команда набрала 291,55 балла. Новосад сумела получить 85,36, Котовский - 88,05, Абраменко - 118,14.

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