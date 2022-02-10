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Украинский шахматист стал призером международного турнира в Сербии

Новина українською →
Сербия, Четверг 10 февраля 2022 07:56
Украинский шахматист стал призером международного турнира в Сербии Фото: украинский шахматист стал призером международного турнира в Сербии (facebook.com/UkrainianChessFederation)
Автор: Анна Полисученко

Харьковский гроссмейстер Александр Ковчан занял второе место на международном турнире GM Mix Third Saturday 233. Соревнования состоялись в сербском городе Нови-Сад.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Федерацию шахмат Украины.

Украинский шахматист набрал 7 очков и единолично поднялся на вторую строчку, опередив россиянина Брякина на один пункт.

В соревновании выступал еще один украинец - киевлянин Игорь Самуненков. Юный мастер ФИДЕ набрал 4,5 очка и финишировал восьмым.

Турнир состоял по швейцарской системе из 10 туров среди 14 участников.

Ранее мы писали, что лучшие шахматисты Киевского и Львовского регионов выявят сильнейшего на турнире.

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