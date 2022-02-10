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Український шахіст став призером міжнародного турніру в Сербії

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Сербія, Четвер 10 лютого 2022 07:56
Український шахіст став призером міжнародного турніру в Сербії Фото: український шахіст став призером міжнародного турніру в Сербії (facebook.com/UkrainianChessFederation)
Автор: Анна Полисученко

Харківський гросмейстер Олександр Ковчан посів друге місце на міжнародному турнірі GM Mix Third Saturday 233. Змагання відбулися в сербському місті Нові-Сад.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Федерацію шахів України.

Український шахіст набрав 7 очок і одноосібно піднявся на другу сходинку, випередивши росіянина Брякіна на один пункт.

У змаганні виступав ще один українець - киянин Ігор Самуненков. Юний майстер ФІДЕ набрав 4,5 очка і фінішував восьмим.

Турнір складався за швейцарською системою з 10 турів серед 14 учасників.

Раніше ми писали, що кращі шахісти Київського та Львівського регіонів виявлять найсильнішого на турнірі.

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