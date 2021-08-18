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Украинский самолет ждет в Омане разрешения на безопасную эвакуацию людей из Афганистана

Автор: Инна Собора

Сегодня, 18 августа, из военного сектора аэропорта Борисполь в Кабул (Афганистан) вылетел самолет Минобороны для эвакуации украинцев. Однако сейчас самолет не может попасть в страну и ждет разрешения в аэропорту Маскат (Оман).

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генштаб ВСУ.

Украина отправила военно-транспорт самолет Ил-76МД, который должен эвакуировать не только украинцев, но и иностранных граждан.

"В настоящее время нет безопасного коридора для доступа в аэропорт Кабула, где ситуация остается частично неконтролируемой. Кроме того, еще не получено разрешение на взлет и безопасный выход самолета с территории Афганистана. Поэтому сейчас самолет Ил-76МД находится в аэропорту Маскат (Султанат Оман), где ждет решения данных вопросов и разрешения на эвакуацию", - говорится в сообщении.

Напомним, сегодня стало известно, что Украина направила два самолета в Афганистан для эвакуации своих граждан.

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Афганистан