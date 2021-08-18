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Український літак чекає в Омані дозволу на безпечну евакуацію людей з Афганістану

Автор: Инна Собора

Сьогодні, 18 серпня, з військового сектору аеропорту Бориспіль до Кабулу (Афганістан) вилетів літак Міноборони для евакуації українців. Однак наразі літак не може потрапити в країну та чекає дозволу в аеропорту Маскат (Оман).

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Генштаб ЗСУ.

Україна відправила військово-транспорт літак Іл-76МД, який має евакуювати не лише українців, але й іноземних громадян.

"На даний час немає безпечного коридору для доступу в аеропорт Кабулу, де ситуація залишається частково неконтрольованою. Крім того, ще не отриманий дозвіл на зліт та безпечний вихід літака з території Афганістану. Тож наразі літак Іл-76МД знаходиться в аеропорту Маскат (Султанат Оман), де чекає вирішення даних питань та дозволу на евакуацію", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, сьогодні стало відомо, що Україна направила два літаки в Афганістан для евакуації своїх громадян.

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Афганистан