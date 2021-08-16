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Украинский самолет забрал из Кабула граждан пяти стран

Автор: Анастасия Рокитна

Из Афганистана сейчас ряд стран эвакуируют своих граждан. Украинский самолет забрал из Кабула граждан пяти стран.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на страницу в Twitter министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы.

По его словам, самолет забрал граждан Украины, Нидерландов, Хорватии, Беларуси, Афганистана.

"Сейчас они в безопасности. Украина не бросает своих и помогает другим. В случае дальнейших обращений, сделаем все для помощи соотечественникам и иностранцам в беде", - написал Кулеба.

Напомним, более 60 стран потребовали свободной эвакуации своих граждан из Афганистана.

В частности, Украина эвакуировала 30 своих граждан из Афганистана.

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АфганистанДмитрий Кулеба