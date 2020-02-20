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Украинский самолет вывез из Уханя только одного гражданина Казахстана

Новости » Происшествия     20.02.2020 - 11:40
Украинский самолет вывез из Уханя только одного гражданина Казахстана
Фото: самолет с украинцами в аэропорту Уханя (china.mfa.gov.ua)

Вторую гражданку не пустили на борт власти Китая

Украинский самолет эвакуировал из Уханя (Китай) только одного из двух граждан Казахстана. Об этом сообщил глава Минздрава Казахстана Елжан Биртанов, передают местные СМИ.

По его словам, китайские власти не пустили гражданку Казахстана на украинский борт, так как выявили у нее повышенную температуру. Таким образом, украинский борт доставил в Алматы только одного гражданина Казахстана из пораженного коронавирусом Уханя.

Напомним, ранее сообщалось, что самолет с эвакуированными украинцами делал посадку в Алматы на пути в Украину. Предполагалось, что вместе с украинцами и несколькими иностранцами борт Sky Up вывез из Уханя двух граждан Казахстана.

По состоянию на 11:10 самолет уже вылетел из аэропорта в Борисполе в Харьков. В местном аэропорту для самолета подготовили отдельную стоянку. После прибытия в Харьков эвакуированных украинцев и иностранцев автобусами отвезут в медицинское учреждение "Новые Санжары" в Полтавской области.

При этом в Новых Санжарах с утра продолжаются протесты и столкновения с полицией. Глава Полтавской ОГА Олег Синегубов выехал на место, в центр поселка также начали подтягиваться отряды правоохранителей и военных. Планируется, что местный медицинский центр внутренних войск примет эвакуированных из Уханя на карантин и обсервацию.

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