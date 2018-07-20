Украинский самолет совершил вынужденную посадку в Египте

В результате инцидента экипаж украинского самолета не пострадал

Украинский транспортный самолет Ан-26 сделал вынужденную посадку на севере Египта примерно в 50 км от Эль-Аламейна. Об этом сообщает местное издание Almasdar.

Сообщается, что грузовой самолет совершил вынужденную посадку из-за технической неисправности, в результате инцидента экипаж не пострадал. Данную информацию также подтвердил министр гражданской авиации Египта Юнис аль-Масри. По его словам, экипаж после экстренной посадки доставили в госпиталь и провели необходимое обследование.

Аль-Масри уточнил, что самолет сел на поле на подлете к Эль-Аламейну, куда направлялся для дозаправки.

Напомним, 11 июля в аэропорту "Борисполь" экстренно сел самолет "Киев" - "Анталия" авиакомпании "Anda Air". Экипаж принял соответствующее решение в небе над Одессой. Причины такого решения неизвестны. При аварийной посадке никто из людей на борту воздушного лайнера не пострадал.

"Приземление воздушного судна с 174 пассажирами и 6 членами экипажа прошло успешно", - сообщили в аэропорту.