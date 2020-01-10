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Украинский самолет мог сбить Иран, а в Австралии расширились пожары: новости за 9 января

Новости » Прочее     10.01.2020 - 08:12
Украинский самолет мог сбить Иран, а в Австралии расширились пожары: новости за 9 января
Коллаж РБК-Украина

Появились разведывательные данные о том, что Иран случайно сбил украинский самолет под Тегераном, в Австралии расширяются лесные пожары, НБУ поднял курс доллара до максимума за полтора месяца. Подробнее о том, что произошло в пятницу, 9 января, - в материале РБК-Украина

Трюдо заявил, что Иран случайно сбил украинский самолет

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявил, что у него есть разведывательные данные из нескольких источников о том, что Иран случайно сбил украинский самолет под Тегераном.

Британский премьер-министр Борис Джонсон также заявил, что украинский Boeing мог быть непреднамеренно сбит иранской ракетой "земля-воздух". Bellingcat установила возможное место запуска ракеты по самолету МАУ

Ранее ряд СМИ, в частности Newsweek, ссылаясь на источники в Пентагоне и разведке, заявили, что самолет украинской авиакомпании МАУ в Тегеране был сбит иранской ракетой. Источники сообщали, что украинский самолет был сбит ракетным комплексом Тор-M1.

В Австралии расширяются лесные пожары

На южную часть Австралии наступает новая волна жары, которая может обострить проблему масташбних лесных пожаров и расширить их. Об этом сообщает Deutsche Welle.

Спасатели сообщили, что в ближайшие 12-36 часов в штате Виктория ожидается "очень опасная и динамичная ситуация". Власти штата продлили режим природной катастрофы еще на два дня.

Минэкономики назвало основные нормы нового Трудового кодекса

Новый законопроект о труде, который фактический является Трудовым кодексом, предлагает несколько изменений, в том числе в части компенсаций увольняемым работникам. Об этом в своем Facebook сообщил министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Тимофей Милованов.

Так, увольняемый работник сможет претендовать на повышенные компенсации. Подробнее о новом Трудовом кодексе.

НБУ поднял курс доллара до максимума за полтора месяца

Официальный курс доллара на 10 января 2020 года резко вырос до 24,11 гривен, что на 28 копеек выше по сравнению с предыдущим банковским днем. Об этом свидетельствуют данные на сайте Национального банка Украины.

Официальный курс гривны к доллару на 10 января установлен на таком уровне: 24,1190 гривен за доллар (+0,2845).

Меган Маркл и принц Гарри решили уйти из королевской семьи

Меган Маркл и принц Гарри решили сложить с себя официальные полномочия высокопоставленных членов королевской семьи. Заявление герцогов Сассекских о намерении отказаться от финансирования за счет налогоплательщиков вызвало большой резонанс в британском обществе.

Супруги намерены запустить собственную благотворительную организацию, проводить время в Великобритании и Канаде, но уже не будут представлять королевскую семью на официальных мероприятиях.

В Букингемском дворце на своей странице в Instagram заявили, что герцоги еще не приняли окончательное окончательное решение, и в настоящее время ведутся переговоры.

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