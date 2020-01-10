В украинский самолет в Иране могли попасть 2 ракеты, - CNN

Авария самолета украинской авиакомпании МАУ в Иране могла произойти из-за попадания двух ракет "Тор", которые изготавливаются Россией. Об этом сообщает американский телеканал CNN, ссылаясь на источники среди чиновников.

По словам неназванного чиновника, знакомого с данными разведки, украинский самолет, совершавший рейс из Тегерана в Киев, был сбит двумя ракетами наземно-воздушного типа "Тор", изготовленными в России.

Источник телеканала утверждает, что в разведке США видели, как иранские радиолокационные сигналы фиксируются на украинском самолете, прежде чем он потерпел крушение.

Как писало РБК-Украина, сегодня ряд американских СМИ, ссылаясь на источники в Пентагоне и разведках разных стран, заявили, что самолет украинской авиакомпании МАУ в Тегеране был сбит иранской ракетой. В частности, источники Newsweek сообщали, что украинский самолет был сбит ракетным комплексом Тор-M1, российского производства.

О том, что украинский самолет мог потерпеть крушение в результате непреднамеренного ракетного удара также заявили премьер-министр Канады Джастин Трюдо и глава британского правительства Борис Джонсон. Президент США Дональд Трамп также заявил, что авария самолета МАУ произошла не из-за технической неисправности.

Кроме того, в соцсетях опубликовали видеоролик, на котором был зафиксирован возможный момент попадания иранской ракеты в украинский самолет вблизи Тегерана. Расследователи Bellingcat сообщили, что проверяют информацию.