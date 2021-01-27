Украинский препарат показал положительный результат во время клинических исследований от COVID-19

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Доступный в аптеках украинский препарат энисамиум йодид (торговое название "Амизон") показал положительный результат во время клинических исследований от COVID-19. Клинические испытания препарата было начато в мае сразу после получения результатов экспериментального исследования.

Об этом пишет ТСН со ссылкой на данные сайта Medrxiv.

Исследование было проведено 19 учеными из Германии, Великобритании, Италии, США и Украины. Последнее исследование проводилось международным коллективом ученых во Франкфуртском институте медицинской вирусологии Университета Гете, с привлечением ученых Оксфордского и Кембриджского университетов и других.

В препринте результатов исследования говорится о том, что ученые из Франкфуртского Института медицинской вирусологии Университета Гете впервые описали противовирусное действие энисамиума, который является активным вещества "Амизона", против SARS-CoV-2.

Кроме того, ученые Оксфордского и Кембриджского университетов раскрыли его механизм действия, он заключается в подавлении вирусной РНК-полимеразы, под воздействием которой осуществляется репликация (размножение) вируса.

"Вирусы - очень простые существа, которым для воспроизведения себя (размножения) обязательно нужна живая клетка, в которой они могут репродуцироваться (размножаться). РНК-полимераза - фермент вируса, благодаря которому происходит синтез генетического материала вируса, по сути — РНК ( рибонуклеиновой кислоты), в клетках хозяина (человека). Препарат Амизон приводит к подавлению этого фермента и, как следствие — количество новых вирусных частиц в организме в присутствии Амизона намного меньше", - пояснила доктор медицинских наук, профессор Алла Мироненко.

На основании приведенных выше результатов "Амизон" был допущен к фазе 3 клинических исследований для оценки его безопасности и эффективности в лечении пациентов с COVID-19 со средней степенью тяжести течения болезни.

Промежуточные результаты оказались многообещающими. В частности, "Амизон" ускорил выздоровления пациентов с COVID-19, которые нуждались в неинвазивной кислородной поддержки (без подключения к аппарату искусственной вентиляции легких) в среднем почти на три дня. Сейчас это клиническое испытание продолжается и идет активный дополнительный набор пациентов для получения окончательных результатов.

"Исследование было запланировано и проведено в соответствии с требованиями ICH — Международной конференции по вопросам гармонизации технических требований к регистрации фармацевтических продуктов, предназначенных для применения человеком, определенных ICH E6 (R2) "Надлежащая клиническая практика". Одобрение исследования компетентными комиссиями по этике и одобрение местных контролирующих органов было получено до начала клинического исследования", - прокомментировал клиническое испытание "Амизона" доктор Лутц Мюллер, немецкий регуляторный консультант.

В свою очередь, врач-инфекционист, доктор медицинских наук, профессор Ольга Голубовская отметила, что главным фактором для оценки эффективности препарата является подтверждение этих результатов именно в клинических испытаниях. Промежуточные результаты клинического исследования 3 фазы, которое осуществляется в пятнадцати клинических центрах с участием ведущих медицинских университетов страны, являются многообещающими.

"У больных, которые нуждались в кислородной поддержке, наблюдалось смягчение симптомов и ускорения выздоровления. Если эффективность препарата будет подтверждена дальнейшими исследованиями, это позволит расширить не только раннюю этиотропную терапию COVID-19, но и экстренную постконтактную его профилактику", - подчеркнула она.

Напомним, с начала пандемии в Украине коронавирусом заразились более 1 млн человек. Только в период от апреля до декабря 2020 года в больницы попало более 250 тысяч инфицированных пациентов.

По оценкам Минздпава, лечение одного больного COVID-19 пациента в среднем стоит 45 тысяч гривен и содержит большое количество дорогих препаратов.

Более того, некоторые из них почти невозможно приобрести в аптеке, доступ к ним есть только в лечебно-профилактических учреждениях.