Український препарат показав позитивний результат під час клінічних досліджень проти COVID-19

Фото: виробництво ліків (fleepik)

Доступний в аптеках український препарат енісаміум йодид (торгова назва "Амізон") показав позитивний результат під час клінічних досліджень проти COVID-19. Клінічні випробування препарату було розпочато у травні одразу після отримання результатів експериментального дослідження.

Про це пише ТСН з посиланням на дані сайту Medrxiv.

Дослідження було проведено 19 науковцями з Німеччини, Великої Британії, Італії, та США та України. Останнє дослідження проводилося міжнародним колективом вчених у Франкфуртському інституті медичної вірусології Університету Гете, із залученням вчених Оксфордського і Кембриджського університетів та інших.

В препринті результатів дослідження йдеться про те, що науковці з Франкфуртського Інституту медичної вірусології Університету Гете вперше описали противірусну дію енісаміуму, який є активною речовини "Амізону", проти SARS-CoV-2.

Крім того, вчені Оксфордського і Кембриджського університетів розкрили його механізм дії, що полягає в пригніченні вірусної РНК-полімерази, під впливом якої здійснюється реплікація (розмноження) вірусу.

"Віруси - дуже прості створіння, яким для відтворення себе (розмноження) обов’язково потрібна жива клітина, в якій вони можуть репродукуватися (розмножуватися). РНК-полімераза - це фермент вірусу, завдяки якому відбувається синтез генетичного матеріалу вірусу, власне - РНК (рибонуклеїнової кислоти), в клітинах хазяїна (людини). Препарат Амізон призводить до пригнічення цього ферменту і, як наслідок - кількість новоутворених вірусних часток в організмі в присутності Амізону є набагато меншою", - пояснила доктор медичних наук, професор Алла Міроненко.

На підставі наведених вище результатів "Амізон" був допущений до фази 3 клінічних досліджень для оцінки його безпечності та ефективності у лікуванні пацієнтів з COVID-19 з середнім ступенем важкості перебігу хвороби.

Проміжні результати виявилися багатообіцяльними. Зокрема, "Амізон" пришвидшував одужання пацієнтів з COVID-19, що потребували неінвазивної кисневої підтримки (без підключення до апарату штучної вентиляції легень) в середньому майже на три дні. Наразі це клінічне випробування триває і йде активний додатковий набір пацієнтів для отримання остаточних результатів.

"Дослідження було заплановано та проведено відповідно до вимог ICH - Міжнародної конференції з питань гармонізації технічних вимог до реєстрації фармацевтичних продуктів, призначених для застосування людиною, визначених ICH E6 (R2) "Належна клінічна практика". Схвалення дослідження компетентними комісіями з етики та схвалення місцевих контролюючих органів було отримано до початку клінічного дослідження", - прокоментував клінічне випробування "Амізону" доктор Лутц Мюллер, німецький регуляторний консультант.

Своєю чергою, лікар-інфекціоніст, докторка медичних наук, професор Ольга Голубовська наголосила, що головним фактором для оцінки ефективності препарату є підтвердження цих результатів саме у клінічних випробуваннях. Проміжні результати клінічного дослідження 3 фази, що здійснюється в п’ятнадцяти клінічних центрах за участю провідних медичних університетів країни є багатообіцяючими.

"У хворих, що потребували кисневої підтримки, спостерігалось пом'якшення симптомів та прискорення одужання. Якщо ефективність препарату буде підтверджена подальшими дослідженнями, це уможливить розширення не лише ранньої етіотропної терапії COVID-19, але й екстреної постконтактної його профілактики", - наголосила вона.

Нагадаємо, від початку пандемії в Україні коронавірусом інфікувалися понад 1 млн людей. Тільки у період від квітня до грудня 2020 року до лікарень потрапило понад 250 тисяч інфікованих пацієнтів.

За оцінками МОЗ, лікування одного хворого на COVID-19 пацієнта у середньому коштує 45 тисяч гривень і містить велику кількість дорогих препаратів.

Щобільше, деякі із них майже неможливо придбати в аптеці, доступ до них є лише у лікувально-профілактичних закладах.