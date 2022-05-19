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Украинский предприниматель получил награду от WIBA в Каннах

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Четверг 19 мая 2022 17:26
Украинский предприниматель получил награду от WIBA в Каннах Фото: Николай Удянский получил награду от WIBA в Каннах (пресс-служба)
Автор: Артем Горовенко

В Каннах прошла четвертая церемония вручения международной премии инфлюенсеров World Influencers and Bloggers Awards (WIBA). Награду в категории Digital currency influencer получил украинский предприниматель, специалист в области информационных технологий и блокчейна Николай Удянский.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на результаты церемонии.

Среди победителей также Коко Роша, Нусрет Гёкче, Талия Зореф, Джанлука Вакки, Эллен фон Унверт, Алек Монополи, Хаби и другие.

По словам Удянского, он долгое время работал с YouTube-блогерами и сейчас собирается запустить свой первый крипто-TikTok-дом. Предполагается, что обитателями этого дома станут популярные блогеры и знаменитости, которые хотят оказаться в мире крипты и метавселенной.

Украинский предприниматель получил награду от WIBA в Каннах

"Я благодарен за эту награду. Я горжусь тем, что я украинец, и горжусь тем, что я здесь. Спасибо, что поддерживаете Украину. Мы все сейчас как одна семья и у нас у всех одна проблема. Слава Україні", - сказал Удянский.

Помимо Удянского, награды получили еще два украинских инфлюенсера: Евгений Клопотенко, украинский шеф-повар, и кот Степан, блогер.

Напомним, Николай Удянский - генеральный директор Prof-IT и глобальной маркетинговой компании PRMR, совладелец холдинга Parlament Media Group. Президент холдинга EHOLD, который создал множество бирж, входящих в Топ-100, а также ряд платформ, которые меняют современный мир.

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Канны Николай Удянский
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