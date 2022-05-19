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Український підприємець отримав нагороду від WIBA в Каннах

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Четвер 19 травня 2022 17:26
Український підприємець отримав нагороду від WIBA в Каннах Фото: Микола Удянський отримав нагороду від WIBA в Каннах (прес-служба)
Автор: Артем Горовенко

У Каннах пройшла четверта церемонія вручення Міжнародної премії інфлюенсерів World Influencers and Bloggers Awards (WIBA). Нагороду в категорії Digital currency influencer отримав український підприємець, фахівець в області інформаційних технологій і блокчейну Микола Удянський.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на результати церемонії.

Серед переможців також Коко Роша, Нусрет Гекче, Талія Зореф, Джанлука Ваккі, Еллен фон Унверт, Алек Монополі, Хабі та інші.

За словами Удянського, він довгий час працював з YouTube-блогерами і зараз збирається запустити свій перший крипто-TikTok-будинок. Передбачається, що мешканцями цього будинку стануть популярні блогери і знаменитості, які хочуть опинитися у світі крипти й метавсесіту.

Український підприємець отримав нагороду від WIBA в Каннах

"Я вдячний за цю нагороду. Я пишаюся тим, що я українець, і пишаюся тим, що я тут. Дякую, що підтримуєте Україну. Ми всі зараз як одна сім'я і у нас у всіх одна проблема. Слава Україні", - сказав Удянський.

Крім Удянського, нагороди отримали ще два українських інфлюенсери: Євген Клопотенко, український шеф-кухар, і кіт Степан, блогер.

Нагадаємо, Микола Удянський-генеральний директор Prof-IT і глобальної маркетингової компанії PRMR, співвласник холдингу Parlament Media Group. Президент холдингу EHOLD, який створив безліч бірж, що входять в ТОП-100, а також ряд платформ, які змінюють сучасний світ.

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Канны Микола Удянський
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