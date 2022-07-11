Украинский правозащитник Буткевич попал в плен к оккупантам

В июне российские СМИ заявили, что взяли в плен Буткевича. Тогда пропаганда утверждала, что якобы украинские военные, в том числе и Буткевич, "сдались в плен под Горским".

Родителям Буткевича официально сообщило о пленении руководства роты, в которой он служит.

В то же время мать Буткевича сказала, что узнала о судьбе сына из видео, опубликованного в конце июня, и с тех пор Буткевич с ней не связывался. Вопросом освобождения Буткевича занимается Объединенный центр по поиску и освобождению пленных. Никакой информации о сыне мать до сих пор не получила - на все запросы ей отвечают, что "дело обрабатывается".

Максим Буткевич вступил в ряды ВСУ в марте 2022 года. Он является соучредителем правозащитного проекта Zmina и Hromadske radio.

Напомним, недавно парамедик Юлия "Тайра" Паевская рассказала о российском плене в Донецком СИЗО, из которого ее недавно освободили по обмену. Она находилась в тесной камере с 21 женщиной, ее пытали.

"Тайра" попала в плен 16 марта при попытке выйти из осажденного Мариуполя.

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