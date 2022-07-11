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Український правозахисник Буткевич потрапив у полон до окупантів

Фото: Максим Буткевич (скріншот відео / суспільне)
Автор: Артур Родивилов

Правозахисник, Журналіст, засновник "Громадське радіо" Максим Буткевич, який зараз служить у лавах ЗСУ, потрапив у полон до російських окупантів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Zmina.

У червні російські ЗМІ заявили, що взяли в полон Буткевича. Тоді пропаганда стверджувала, що нібито українські військові, в тому числі і Буткевич, "здалися в полон під Горським".

Батькам Буткевича офіційно повідомило про полон керівництва Роти, в якій він служить.

Водночас мати Буткевича сказала, що дізналася про долю сина з відео, опублікованого в кінці червня, і з того часу Буткевич з нею не зв'язувався. Питанням звільнення Буткевича займається Об'єднаний центр з пошуку та звільнення полонених. Ніякої інформації про сина мати досі не отримала - на всі запити їй відповідають, що "справа обробляється".

Максим Буткевич вступив до лав ЗСУ в березні 2022 року. Він є співзасновником правозахисного проєкту Zmina і Hromadske radio.

Нагадаємо, нещодавно парамедик Юлія "Тайра" Паєвська розповіла про російський полон у Донецькому СІЗО, з якого її нещодавно звільнили за обміном. Вона перебувала в тісній камері з 21 жінкою, її катували.

"Тайра" потрапила в полон 16 березня при спробі вийти з обложеного Маріуполя.

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