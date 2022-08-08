Украинский посол назвал область, которую после войны поможет восстанавливать Турция
Турция после завершения войны поможет восстановить Харьковскую область. Украина уже передала турецкой стороне план восстановления региона.
Об этом заявил в интервью РБК-Украина посол Украины в Турции Василий Боднар.
"Наша сторона передала турецкой стороне план восстановления Харьковской области, а именно была предыдущая политическая договоренность, что Турция возьмет “под патронат” нашу Харьковскую область", - заявил он.
Посол добавил, что сейчас потребности переданы всем органам власти, и будут проведены определенные согласовательные процедуры, кто сможет принять участие в восстановлении области.
Напомним, с начала полномасштабной войны Турция предлагает свое посредничество в мирных переговорах между Украиной и РФ.
Подробнее об отношениях Турции и Украины читайте в материале "Особый партнер. Какую роль Турция играет в российско-украинской войне".