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Украинский посол назвал область, которую после войны поможет восстанавливать Турция

Новина українською →
Понедельник 08 августа 2022 09:54
Украинский посол назвал область, которую после войны поможет восстанавливать Турция Фото: посол Украины в Турции Василий Боднар (УНИАН)
Автор: Милан Лелич, Валерия Полищук

Турция после завершения войны поможет восстановить Харьковскую область. Украина уже передала турецкой стороне план восстановления региона.

Об этом заявил в интервью РБК-Украина посол Украины в Турции Василий Боднар.

"Наша сторона передала турецкой стороне план восстановления Харьковской области, а именно была предыдущая политическая договоренность, что Турция возьмет “под патронат” нашу Харьковскую область", - заявил он.

Посол добавил, что сейчас потребности переданы всем органам власти, и будут проведены определенные согласовательные процедуры, кто сможет принять участие в восстановлении области.

Напомним, с начала полномасштабной войны Турция предлагает свое посредничество в мирных переговорах между Украиной и РФ.

Подробнее об отношениях Турции и Украины читайте в материале "Особый партнер. Какую роль Турция играет в российско-украинской войне".

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