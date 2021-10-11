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Украинский посол в ЕС официально начал свою работу

Автор: Дмитрий Левицкий

Украинский посол при Европейском союзе Всеволод Ченцов вручил верительные грамоты президенту Европейского совета Шарлю Мишелю. Так, Ченцов официально начал свою дипломатическую миссию.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Всеволода Ченцова.

"Для меня большая честь вручить верительные грамоты президенту Европейского совета Шарлю Мишелю. Поблагодарил за его личное лидерство в укреплении отношений Украины и ЕС. Украина и ЕС вместе работают над тем, чтобы сделать завтрашний саммит в Киеве успешным и результативным", - написал Ченцов в Twitter.

Президент Владимир Зеленский назначил Ченцова представителем Украины при ЕС в конце августа 2021 года.

Что известно о Ченцове:

  • начал карьеру дипломата в МИД в 1996 году;
  • работал послом Украины в Турции и Польше;
  • был заместителем посла Украины при ЕС;
  • начиная с 17 марта 2017 года по 6 апреля 2021 года - был полномочным послом Украины в Нидерландах;
  • начиная с 8 июля 2017 до 6 апреля 2021 года - был представителем Украины в Организации по запрещению химического оружия.
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