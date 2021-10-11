Украинский посол в ЕС официально начал свою работу

Украинский посол при Европейском союзе Всеволод Ченцов вручил верительные грамоты президенту Европейского совета Шарлю Мишелю. Так, Ченцов официально начал свою дипломатическую миссию.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Всеволода Ченцова.
"Для меня большая честь вручить верительные грамоты президенту Европейского совета Шарлю Мишелю. Поблагодарил за его личное лидерство в укреплении отношений Украины и ЕС. Украина и ЕС вместе работают над тем, чтобы сделать завтрашний саммит в Киеве успешным и результативным", - написал Ченцов в Twitter.
Президент Владимир Зеленский назначил Ченцова представителем Украины при ЕС в конце августа 2021 года.
Что известно о Ченцове: