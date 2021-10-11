Український посол в ЄС офіційно розпочав свою роботу

Український посол при Європейському союзі Всеволод Ченцов вручив вірчі грамоти президенту Європейської ради Шарлю Мішелю. Так, Ченцов офіційно розпочав свою дипломатичну місію.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Всеволода Ченцова.
"Для мене велика честь вручити вірчі грамоти президенту Європейської ради Шарлю Мішелю. Подякував за його особисте лідерство у зміцненні відносин України та ЄС. Україна та ЄС разом працюють над тим, щоб зробити завтрашній саміт в Києві успішним та результативним", - написав Ченцов у Twitter.
Президент Володимир Зеленський призначив Ченцова представником України при ЄС наприкінці серпня 2021 року.
Що відомо про Ченцова: