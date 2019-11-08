Украинский пловец Романчук выиграл золото с рекордом Кубка мира

Украинский пловец Михаил Романчук выиграл золотую награду на этапе Кубка мира, который проходит в катарской Дохе. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Международной федерации плавания (FINA).

После серебра на дистанции 400 м вольным стилем он выиграл золото на дистанции 1500 м. Он проплыл дистанцию за 14:51.61. Результат украинца стал рекордным в истории Кубка мира.

Серебро у чеха Яна Мики (14:58.30), бронзовая медаль досталась венгру Гергели Гюрте (14:59.88).

В декабре прошлого года Романчук стал сильнейшим на дистанции 1500 м вольным стилем на чемпионате мира на короткой воде, завоевав золотую медаль с мировым рекордом.

Также на счету спортсмена новый рекорд Украины на дистанции 800 м вольным стилем.