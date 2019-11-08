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Украинский пловец Романчук завоевал серебро этапа Кубка мира в Дохе

Новости » Спорт     08.11.2019 - 12:53
Украинский пловец Романчук завоевал серебро этапа Кубка мира в Дохе
Фото: Михаил Романчук (facebook.com/olympicua)

Он уступил лишь представителю Литвы

Украинский пловец Михаил Романчук завоевал серебряную медаль на седьмом этапе Кубка мира в сезоне состоялся в Дохе. Об этом в Facebook сообщает Национальный олимпийский комитет Украины.

Двукратный чемпион Европы преодолел дистанцию 400 метров вольным стилем с результатом 3:48.61 минуты, который принес ему второе место. Победу праздновал литовец Данас Рапсис, опередивший Романчука почти на секунду - 3:47.87.

Еще один украинец Сергей Фролов в этом заплыве стал седьмым.

Романчук является многократным чемпионом и призером европейских первенств, Универсиады, он также дважды становился серебряным призером чемпионата мира.

В декабре прошлого года Романчук стал сильнейшим на дистанции 1500 м вольным стилем на чемпионате мира на короткой воде, завоевав золотую медаль с мировым рекордом.

Также на счету спортсмена новый рекорд Украины на дистанции 800 м вольным стилем.

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