Украинец Романчук стал чемпионом мира по плаванию

Фото: Михаил Романчук (noc-ukr.org)

Романчук взял золото и установил мировой рекорд на чемпионате в Ханчжоу

Украинский пловец Михаил Романчук стал чемпионом мира на турнире в китайском Ханчжоу. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Национальный олимпийский комитет.

Сообщается, что Романчук выиграл финальный заплыв на 1500 м вольным стилем. На последних метрах он опередил титулованного итальянца Грегорио Палтриньери, установив рекорд чемпионатов мира на короткой воде - 14.09,14.

Напомним, ранее Романчук был признан лучшим спортсменом августа по версии Национального олимпийского комитета Украины. Он впервые в карьере удостоился этого звания после того, как на чемпионате Европы в Глазго добыл три медали: золото на дистанциях 400 и 800 метров вольным стилем, а также взял серебро на 1500 метрах этим же стилем.

Его тренер Петр Нагорный, в свою очередь, был признан лучшим тренером месяца.

Отметим, в прошлом году Романчук на чемпионате мира на дистанции 1500 метров кролем две секунды проиграл Палтриньери (14.35,85). Тогда украинец показал время 14.37,14. Третьим финишировал австралиец Мак Хортон, показавший результат 14.47,70.