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Украинский пловец Бухов остался за пределами финала Олимпиады. Не хватило 0,05 секунды

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Токио, Суббота 31 июля 2021 06:10
Украинский пловец Бухов остался за пределами финала Олимпиады. Не хватило 0,05 секунды Фото: украинский пловец Владислав Бухов ( usf.org.ua)
Автор: Артур Родивилов

Украинский пловец 19-летний Владислав Бухов остался за пределами финала Олимпийских игр в Токио на дистанции 50 м вольным стилем. Ему не хватило 0,05 секунды.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на трансляцию Олимпиады.

Бухов, который выиграл свой квалификационный заплыв с результатом 21,73 секунды, в полуфинале немного проиграл на старте (по реакции на старте он шестой-седьмой в своем полуфинале), но сумел нагнать соперников.

В итоге его полуфинальный результат оказался немного медленнее квалификационного - 21,83 секунды. Это 11-й результат - он 0,01 секунду проиграл 9-му месту и 0,05 секунд проиграл проходному в финал 8-му месту.

Напомним, две украинские легкоатлетки уверенно вышли в полуфинал на дистанции 800 м на летних Олимпийских играх в Токио. Виктория Ткачук пробежала дистанцию за 54,80 секунды в первом квалификационном забеге, а Анна Рыжикова показала результат 54,56 секунды во втором квалификационном забеге.

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