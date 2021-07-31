Украинский пловец Бухов остался за пределами финала Олимпиады. Не хватило 0,05 секунды

Украинский пловец 19-летний Владислав Бухов остался за пределами финала Олимпийских игр в Токио на дистанции 50 м вольным стилем. Ему не хватило 0,05 секунды.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на трансляцию Олимпиады .

Бухов, который выиграл свой квалификационный заплыв с результатом 21,73 секунды, в полуфинале немного проиграл на старте (по реакции на старте он шестой-седьмой в своем полуфинале), но сумел нагнать соперников.

В итоге его полуфинальный результат оказался немного медленнее квалификационного - 21,83 секунды. Это 11-й результат - он 0,01 секунду проиграл 9-му месту и 0,05 секунд проиграл проходному в финал 8-му месту.