Український плавець Бухов залишився за межами фіналу Олімпіади. Не вистачило 0,05 секунди

Український плавець 19-річний Владислав Бухов залишився за межами фіналу Олімпійських ігор в Токіо на дистанції 50 м вільним стилем. Йому не вистачило 0,05 секунди.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на трансляцію Олімпіади .

Бухов, який виграв свій кваліфікаційний заплив з результатом 21,73 секунди, в півфіналі трохи програв на старті (по реакції на старті він шостий-сьомий у своєму півфіналі), але зумів нагнати суперників.

У підсумку його півфінальний результат виявився трохи повільніше кваліфікаційного - 21,83 секунди. Це 11-й результат - він 0,01 секунду програв 9-му місцю і 0,05 секунд програв прохідному у фінал 8-му місцю.