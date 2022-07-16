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Украинский "Пион" уничтожил своего российского "близнеца" (фото)

Фото: украинский "Пион" уничтожил своего российского "близнеца" (скриншот из видео/Сухопутные войска Украины)
Автор: Наталия Гурковская

ВСУ уничтожают врага на Донбассе. Военные показали, как украинский "Пион" справился со своим российским "близнецом".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на фото уничтожения вражеской техники, размещенное на Facebook-странице 43 Отдельная артиллерийская бригада имени гетмана Тараса Трясила.

"Несколько дней назад. Горячее Восточное направление. Российское 2С7 "Пион" с замаскированной артиллерийской позиции обстреливало украинские населенные пункты и позиции ВСУ", - говорится в сообщении.

По словам военных, аэроразведка бригады его обнаружила и уже наш украинский 2С7 "Пион" поразил врага.

Как сообщалось, бойцы харьковского подразделения Kraken уничтожают оккупантов на востоке. Так, военные совершили огневой налет на временно оккупированную Белогоровку Луганской области, убив 60 оккупантов и уничтожив 5 единиц техники.

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