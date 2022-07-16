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Український "Піон" знищив свого російського "близнюка" (фото)

Фото: український "Піон" знищив свого російського "близнюка" (скриншот з відео/Сухопутні війська України)
Автор: Наталія Гурковська

ЗСУ нищать ворога на Донбасі. Військові показали, як український "Піон" впорався зі своїм російським "близнюком".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на фото знищення ворожої техніки, розміщене на Facebook-сторінці 43 Окремої артилерійської бригади імені гетьмана Тараса Трясила.

"Декілька днів тому. Гарячий Східний напрямок. Російський 2С7 "Піон" з замаскованої артилерійської позиції обстрілював українські населені пункти та позиції ЗСУ", - йдеться в повідомленні.

За словами військових, аеророзвідка бригади його виявила і вже наш український 2С7 "Піон" уразив ворога.

Як повідомлялося, бійці харківського підрозділу Kraken знищують окупантів на сході. Так, військові здійснили вогневий наліт на тимчасово окуповану Білогорівку Луганської області, вбивши 60 окупантів та знищивши 5 одиниць техніки.

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