Украинский партнер Boeing увеличивает количество работников, несмотря на кризис

Фото: самолет Boeing (progresstech.ua)

Прогрестех-Украина увеличила инженерный штат до 920 специалистов

В первом полугодии 2020 численность персонала Прогрестех-Украина выросла на 14% - до 1 тысячи человек. Более 90% из них – инженеры.

Об этом сообщает пресс-служба на сайте компании .

Как сообщают в компании, инженерный штат увеличен до 920 специалистов, а в течение первых 6 месяцев года создано около 100 новых высокоинтеллектуальных рабочих мест.

В компании Прогрестех-Украина отмечают, что занимаются трудоустройством молодых специалистов, и несмотря на карантин продлили подготовку инженерного резерва на базе собственных образовательных центров в Киеве, Харькове и Днепре, введя дистанционную форму обучения.

"По результатам тестирования и собеседования с претендентами, в этом году к инженерной команде Прогрестех-Украина уже присоединились около 50 выпускников учебных программ компании", - сообщили в компании.

Напомним, инженерная компания Прогрестех-Украина задействована в крупнейших международных авиастроительных программах. В частности, основным партнером и заказчиком ее является компания Boeing.

Ранее сообщалось, что инженеры Прогрестех-Украина приступили к разработке IT-обеспечения для аэрокосмической сферы. По информации компании, первым их проектом в аэрокосмической сфере стало прототипирование интерфейсов технической и архитектурной валидации, а также разработка human-in-the-loop системы оценивания.

Группа компаний Progresstech со штаб-квартирой в Хьюстоне (США) работает на мировом рынке инжиниринговых услуг с 1991 года. Прогрестех-Украина основана в 2007 году, центральный офис расположен в Киеве. Компания предоставляет инженерные услуги и разрабатывает программное обеспечение для ведущих предприятий высокотехнологичных секторов экономики. Входит в первую тройку инженерно-конструкторских центров Украины.

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Автор: РБК-Украина