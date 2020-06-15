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Український партнер Boeing збільшує кількість працівників, попри кризу

Новини » Транспорт     15.06.2020 - 11:11
Український партнер Boeing збільшує кількість працівників, попри кризу
Фото: літак Boeing (progresstech.ua)

Прогрестех-Україна збільшила інженерний штат до 920 фахівців

У першому півріччі 2020 чисельність персоналу Прогрестех-Україна виросла на 14% - до 1 тисячі чоловік. Понад 90% з них – інженери.

Про це повідомляє прес-служба на сайті компанії.

Як повідомляють в компанії, інженерний штат збільшено до 920 фахівців, а протягом перших 6 місяців року створено близько 100 нових високоінтелектуальних робочих місць.

В компанії Прогрестех-Україна відзначають, що займаються працевлаштуванням молодих фахівців, і попри карантин продовжили підготовку інженерного резерву на базі власних освітніх центрів у Києві, Харкові та Дніпрі, ввівши дистанційну форму навчання.

"За результатами тестування та співбесіди з претендентами, у цьому році до інженерної команди Прогрестех-Україна вже приєдналися близько 50 випускників навчальних програм компанії", - повідомили в компанії.

Нагадаємо, інженерна компанія Прогрестех-Україна задіяна у найбільших міжнародних програмах авіабудівних. Зокрема, основним партнером і замовником її є компанія Boeing.

Раніше повідомлялося, що інженери Прогрестех-Україна приступили до розробки IT-забезпечення для аерокосмічної сфери. За інформацією компанії, першим їхнім проектом в аерокосмічній сфері стало прототипування інтерфейсів технічної та архітектурної валідації, а також розробка human-in-the-loop системи оцінювання.

Група компаній Progresstech зі штаб-квартирою в Х'юстоні (США) працює на світовому ринку інжинірингових послуг з 1991 року. Прогрестех-Україна заснована у 2007 році, центральний офіс розташований у Києві. Компанія надає інженерні послуги й розробляє програмне забезпечення для провідних підприємств високотехнологічних секторів економіки. Входить в першу трійку інженерно-конструкторських центрів України.

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Автор: РБК-Україна

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