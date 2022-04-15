Украинский партизан в Киевской области ликвидировал по меньшей мере 12 оккупантов

Мужчина с позывным "Волк" с начала российского вторжения принял решение помочь ВСУ бороться с врагом. Он передавал данные о вражеских позициях.

Кроме того, у бойца было собственное охотничье и спортивное оружие, с которым он сделал несколько успешных вылазок. В частности, он ликвидировал 12 оккупантов, которые патрулировали и охраняли территорию рядом с храмом УПЦ МП. Враги использовали храм как опорный пункт и склад с медикаментами и топливом.

Во время попытки прорыва десанта в сторону Киева член сопротивления устроил засаду. С 100 метров он уничтожил российских солдат, которые ехали сверху на БТР. Точное количество убитых установить сложно. Также "Волк" помогал эвакуироваться мирным жителям. Он смог вывести 23 человек, из них 9 - дети.

Когда оккупанты объявили охоту на партизана, ВСУ вывели "Волка" на подконтрольную территорию.