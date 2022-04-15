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Український партизан у Київській області ліквідував щонайменше 12 окупантів

Фото: український партизан самостійно ліквідував 12 окупантів (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Один із членів опору під час окупації Київської області героїчно допомагав українським військовим проводити розвідку та знищувати російських окупантів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Головне управління розвідки Міноборони.

Чоловік з позивним "Вовк" від початку російського вторгнення прийняв рішення допомогти ЗСУ боротися з ворогом. Він передавав дані про ворожі позиції.

Крім того, у бійця була власна мисливська та спортивна зброя, з якою він зробив кілька успішних вилазок. Зокрема, він ліквідував 12, окупантів які патрулювали й охороняли територію поряд із храмом УПЦ МП. Вороги використовували храм як опорний пункт і склад із медикаментами та паливом.

Під час спроби прориву десанту в бік Києва член опору влаштував засідку. З 100 метрів він знищив російських солдатів, які їхали зверху на БТР. Точну кількість убитих встановити складно. Також "Вовк" допомагав евакуюватись мирним жителям. Він зміг вивести 23 осіб, з них 9 - діти.

Коли окупанти оголосили полювання на партизана, ЗСУ вивели "Вовка" на підконтрольну територію.

Нагадаємо, сьогодні зранку російські військові обстріляли позиції прикордонників у Чернігівській області.

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